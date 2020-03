Es war eine Option, die der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in den vergangenen Tagen intensiv prüfte: Das Bundesleistungszentrum im brandenburgischen Kienbaum hätte - so die Überlegung - zu einem abgeschotteten Trainings- und Wohnort für die Olympia-Athleten in der Vorbereitung auf die Spiele in Tokio werden können. Eine Art Sportler-Kaserne, komplett abgeriegelt zum Schutz vor dem Coronavirus. Doch am Donnerstagnachmittag entschied sich der DOSB nun offiziell gegen diese Möglichkeit eines "Quarantäne-Trainingslagers".

Überlegungen wie die des "Quarantäne-Trainingslagers" in Kienbaum sind nötig, weil bisher japanischen Organisatoren, das Internationale Olympische Komitee (IOC) und das Internationale Paralympische Komitee (IPC) an ihren Plänen festhalten, Olympia trotz der Corona-Krise vom 24. Juli bis 9. August und die anschließenden Behinderten-Spiele von 25. August bis 6. September durchzuziehen.

Der Unmut über dieses Vorgehen wird immer lauter. Der unabhängige Verein Athleten Deutschland kritisierte etwa in einem offenen Brief an seine Mitglieder das IOC für die sture Haltung in der Olympiafrage und die mangelnde Kommunikation. Besonders leiden müssten die Athleten, die sich auf die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio vorbereiten. "Ihr kämpft an zwei Fronten: gegen das Virus und für die Aufrechterhaltung Eurer Fitness", schrieben Vereinspräsident Max Hartung und seine Mitstreiter am Donnerstag.