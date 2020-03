Rund drei Monate vor dem Start des Damen-Rasenturniers in Berlin planen die Veranstalter trotz der aktuellen Coronavirus-Krise die Durchführung des Sportevents. "Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die bett1open im Juni in Berlin ganz normal stattfinden. Natürlich beobachten wir die Lage, aber die Vorbereitungen auf das Event laufen auf allen Ebenen weiterhin auf Hochtouren", sagte Pressesprecher Harald Gehring laut dpa-Meldung vom Mittwoch.

Neben der deutschen Wimbledonsiegerin von 2018, Angelique Kerber, und Julia Görges haben bereits die Australian-Open-Siegerin Sofia Kennen (USA) und Wunderkind Cori Gauff (USA) für das Turnier auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin gemeldet. Turnierdirektorin Barbara Rittner rechnet am Ende damit, dass insgesamt sechs der besten zehn Damen an der Hundekehle aufschlagen werden.

Weniger optimistisch als in Berlin zeigen sich die Veranstalter der großen Grand-Slam-Turniere in Paris und New York. So sind die French Open, die eigentlich vom 27. Mai bis zum 7. Juni stattfinden sollten, bereits in den September verlegt worden. Und auch die US Open (31. August bis 13. September) prüfen bereits eine Terminänderung.

In Wimbledon (London) hingegen sieht die Lage anders aus: "Während wir derzeit weiterhin mit der Durchführung der Championships planen, werden wir verantwortungsvoll handeln im besten Interesse der Gesellschaft. Sollte die Regierung uns dazu veranlassen, Wimbledon zu streichen, ermöglichen es unsere Versicherungspolicen, den Karteninhabern Entschädigungen anzubieten“, sagte Eloise Tyson, Pressesprecherin in Wimbledon.

Sendung: rbbUM6, 18.03.2020, 18:15 Uhr