Nur die Entscheidung in der Bundesliga der Männer steht noch aus. Denn diese wird nicht vom DTTB, sondern von einer eigenen Sport GmbH der Tischtennis Bundesliga (TTBL) organisiert. Man wolle zunächst die weitere Entwicklung der Corona-Krise abwarten und dann später entscheiden, sagte TTBL-Sprecher Patrick Wichmann der Deutschen Presse-Agentur.

Der souveräne Tabellenführer TTC Berlin Eastside ist Deutscher Meister bei den Frauen im Tischtennis geworden. Möglich machte diese ungewöhnlich frühe Entscheidung ein Beschluss des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) am Mittwoch. Nach einer Telefonkonferenz mit allen 18 Landesverbänden erklärte der DTTB, dass die Mannschafts-Saison 2019/2020 wegen der Ausbreitung des Coronavirus beendet ist. Das betrifft alle Spielklassen von der Frauen-Bundesliga bis zu den untersten Kreisklassen.

In allen anderen Ligen in Deutschland wurde die Tabelle zum Zeitpunkt der Aussetzung des Spielbetriebes als Abschlusstabelle gewertet. Das bedeutete für den TTC Berlin Eastside die Titelverteidigung und gleichzeitig die sechste Meisterschaft. Die Berlinerinnen führten nach 14 Saisonspielen mit nur einer Niederlage, drei Unentschieden und zehn Siegen unangefochten die Tabelle an.

"Es wird einige Härtefälle geben, die mit dieser Lösung nicht zufrieden sind", sagte Heike Ahlert, Vizepräsidentin Leistungssport des Deutschen Tischtennis-Bundes. Doch für diese Krisensituation hätte es keine einfache Lösung gegeben, die allen gerecht wird. Eine immer weiter nach hinten verschobene Wiederaufnahme des Spielbetriebes hätte zu extremen Terminproblemen geführt.

Der DTTB geht damit einen ganz eigenen Weg. Die aktuelle Saison wurde auch in der Eishockey- und Volleyball-Liga abgebrochen, allerdings ohne einen Meister zu küren. Die BR Volleys standen zum Beispiel ebenfalls mit großem Abstand an der Tabellenspitze.