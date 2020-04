Doch wann und wie diese Spieler wieder zurückkommen, ist noch völlig unklar. Normales Reisen ist derzeit nicht möglich, auch der Spielbetrieb in der Königsklasse Euroleague ist deshalb auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Und wer mit dem Flugzeug in Tegel und Schönefeld landet, ist momentan dazu verpflichtet, sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne zu begeben. "Da müssen wir erst einmal sehen, was aktuell überhaupt noch machbar ist", sagte Baldi.



So läuft auch dem Basketball die Zeit davon. Denn sollte das Team wieder beisammen sein, "braucht man ja auch Zeit, um halbwegs wieder in Form zu kommen", sagte Baldi. Ob der Manager deshalb noch an eine Fortsetzung der Saison glaubt, wollte er nicht sagen: "Aktuell ist ja jede Prognose nach zwei Tagen wieder hinfällig."

Sendung: Inforadio, 15.04.2020, 10:15 Uhr