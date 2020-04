Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison trotz der Corona-Krise fortsetzen - sofern es gesundheitspolitisch möglich ist. Der Modus ist ein besonderer: Nur zehn Teams machen weiter und gespielt werden soll in Turnierform an einem Ort. Alba Berlin ist mit dabei.

Die Basketball-Bundesliga gibt nicht auf und will ihren Corona-Meister im verkleinerten Turnierformat küren.



Anders als zuvor die Top-Ligen im deutschen Handball, Eishockey und Volleyball entschieden sich Klubs und die BBL-Spitze einstimmig gegen ein sofortiges Ende der derzeit unterbrochenen Saison.



Die Spielzeit soll nun mit nur noch zehn der 17 Teams fortgesetzt werden - auch Alba Berlin zählt dazu. Das teilte die BBL am Montagabend mit [easycredit-bbl.de]. Vorausgegangen war eine mehr als fünstündige Videoschalte der Vereine.

An Geisterspiele in zwei Fünfergruppen an einem Ort sollen sich Halbfinals und Finale anschließen. Teilnehmer sind die zehn Mannschaften, die noch spielen wollen. Neben Alba Berlin sind das Bayern München, die Riesen Ludwigsburg, die Merlins Crailsheim, Rasta Vechta, die Baskets Oldenburg, Brose Bamberg, BG Göttingen, ratiopharm Ulm und die Skyliners Frankfurt. Die anderen werden in der Abschlusstabelle dahinter platziert - der Abstieg aber entfällt.

Mehr in Kürze ...