Zuletzt hatte Volleys-Manager Kaweh Niroomand den Senat am Wochenende heftig für seinen Umgang mit den Berliner Profiklubs in der Corona-Krise kritisiert - auch im Namen der anderen großen Vereine abseits des Fußballs Alba, Füchse und Eisbären. Bereits am Montag wies dieser nun die Vorwürfe zurück: "Wir haben den Sport sehr wohl im Blick", teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "In der nächsten Woche wird es dazu Gespräche mit Klubvertretern geben", hieß es zudem.