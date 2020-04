Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Mittwoch mit Vertretern aus dem Breiten- und Profisport über konkrete Hilfen in der Corona-Krise gesprochen. "Breitensport und Profisport sind tragende Säulen der Sportmetropole Berlin", stellte Geisel nach dem Gespräch fest. "Das dürfen wir uns durch Corona nicht kaputtmachen lassen."



Der Berliner Senat will ehrenamtliche und Profi-Sportvereine in der Corona Krise finanziell unterstützen, damit sie nicht in ihrer Existenz bedroht werden. Vorbereitungen für einen entsprechenden Rettungsschirm würden bereits laufen, hieß es.