In eigener Sache

Die Corona-Krise hat die Sportwelt in Berlin und Brandenburg lahmgelegt. Ob Fußball oder Handball, Eishockey oder Basketball, Radsport oder Leichtathletik: Die Stadien, Sportplätze und Arenen bleiben leer und niemand weiß, wann und wie es weitergeht.

Aber was machen die aktiven oder ehemaligen Sportler aus unserer Region jetzt eigentlich den ganzen Tag? Wie sieht ihr Alltag aus? Persönliche Interviewtermine sind in dieser schwierigen Zeit fast unmöglich - also finden sie online statt.