Gregor Berlin Montag, 06.04.2020 | 10:27 Uhr

Auch bei FIFA 20 ist Union die Nummer 1 in der Stadt, das meine ich nicht so ernst wie es sich anhört. Die Bundesliga Home Challenge ist natürlich kein Ersatz für die Bundesliga im Stadion, aber doch ein kleiner "Mutmacher" für das was hoffentlich in absehbarer Zukunft auf richtigen Rasen ausgetragen werden kann. Ob nun das Herz für blau/weiß oder rot/weiß schlägt ist nicht so wichtig, Hauptsache es schlägt weiter.