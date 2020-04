Hertha-Profi Mittelstädt kassiert Klatsche an der Konsole

Hertha BSC hat am zweiten Spieltag der Bundesliga-Home-Challenge eine deutliche Niederlage kassiert: Gegen den SC Freiburg unterlag der Fußball-Bundesligist nach Hin- und Rückspiel an der Konsole mit 7:12. Eine überraschende Pleite, denn vor einer Woche hatte es bei der Premiere des Formats noch einen 6:3-Erfolg gegen den SC Paderborn gegeben.

Bei dem virtuellen Event misst sich in der coronabedingten Pause ein Großteil der Erst- und Zweitligisten bei "FIFA 20" an der Playstation. Die Teams bestehen dabei aus zwei Spielern: einem Fußball-Profi und einer weiteren Person aus dem Vereinsumfeld. Für Hertha traten Maximilian Mittelstädt sowie Elias Nerlich aus der E-Sport-Abteilung des Klubs an.