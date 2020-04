Die Champions Hockey League (CHL), für die auch die Eisbären Berlin in der kommenden Saison qualifiziert sind, ändert aufgrund der Corona-Pandemie sein Wettbewerbsformat. Die Veranstalter verzichten auf Gruppenspiele und verschieben den geplanten Saisonauftakt um gut einen Monat. Das teilten sie am Dienstag auf ihrer Homepage [championshockeyleague.com] mit.

Statt wie geplant am 3. September sollen die ersten Spiele in dem Wettbewerb, bei dem außer den Berlinern auch noch die deutschen Eishockey-Klubs aus München, Mannheim und Straubing teilnehmen, nun am 6. Oktober stattfinden. Zudem treten die 32 Teilnehmer von Beginn an in K.o.-Runden mit Heim- und Auswärtspartien an. Die Paarungen stehen noch nicht fest.