Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam dürfen seit dieser Woche wieder in Kleingruppen und unter Einhaltung der Hygienevorschriften am Sportpark Luftschiffhafen trainieren. Die Stadt Potsdam und das zuständige Gesundheitsamt hatten dafür am Freitag die Genehmigung erteilt. Sechs Wochen lang konnten sich die Spielerinnen des Bundesliga-Fünften, ausgestattet mit individuellen Trainingsplänen, nur zuhause fithalten.