Cuno Berlin Donnerstag, 30.04.2020 | 13:40 Uhr

Unfassbar, in welcher Branche, an welchen Arbeitsplatz wird vorbeugend getestet, noch nicht einmal das medz. Personal flächendeckend. Aber die Bundesliga kann es bezahlen - wie immer eine Sonderrolle - Geld regiert die Welt - ein ganz schlechtes Zeichen für die Gesellschaft......gerade in der heutigen Zeit......und erhält die Bundesliga auch noch öffentlich rechtliche Fernsehgelder