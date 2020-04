Die angepeilte Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga rückt offenbar näher: Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) stellten am Montag in einem Video-Interview der "Bild" Geisterspiele ab dem 9. Mai in Aussicht.

"Voraussetzung ist, dass es ein durchdachtes Konzept gibt", sagte Laschet. "Das, was die DFL [Deutsche Fußball Liga; Anm. d. Red.] in diesen Tagen vorgelegt hat, lässt erkennen, dass es Schutzvorkehrungen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Zustand der Geisterspiele zurückkehren können."