Sie nennen sich "Aktion Herthakneipe" - und wollen Wirten helfen, die durch die Corona-Krise in Schieflage geraten: Die Initiative aus Fans des Berliner Bundesligisten ruft deshalb dazu auf, an jedem ausgefallenen Spieltag "virtuell" ein Bier zu trinken und den Betrag zu spenden. Das teilte sie am Samstag auf ihrer Internetseite mit [aktion-herthakneipe.de].