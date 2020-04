Erstmals in der Vereinsgeschichte findet die Mitgliederversammlung bei Hertha BSC in diesem Jahr online statt. Die derzeitigen Corona-Regeln lassen am 24. Mai eine normale Mitgliederversammlung nicht zu, wie der Verein am Freitag mitteilte. Großveranstaltungen sind in Berlin mindestens bis zum 31. August untersagt.