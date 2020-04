Ex-Union-Profi Toni Leistner hilft seinem Jugendklub in der Corona-Krise mit einer besonderen Geste. Der 29-jährige Verteidiger, der inzwischen für den 1. FC Köln aufläuft, übernimmt für einen Monat alle Trainer-Gehälter des SC Borea Dresden - dem Verein, bei dem vor 22 Jahren seine Karriere begann. Das teilte er am Dienstag via Instagram mit.