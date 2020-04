Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat ein Maßnahmenpaket bekannt gegeben, wonach durch die Corona-Zwangspause in finanzielle Not geratene Vereine im Falle eines Insolvenzverfahrens zumindest in dieser Saison keinen Punktabzug fürchten müssen. Das betrifft zunächst die 3. Fußball- Liga, die Regionalligen sowie die höchsten beiden Frauenligen.

Wird das Verfahren in der kommenden Saison eröffnet, werden nur drei Punkte (zwei bei den Frauen) abgezogen. Eine ähnliche Entscheidung hatte bereits die Deutsche Fußball Liga (DFL) wegen der Corona-Krise und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen unter der Woche für den Profibereich getroffen.