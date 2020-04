Zwei Wochen können lang sein. Das weiß auch Hertha-Profi Maximilian Mittelstädt. Denn so lange mussten er und seine Mitspieler seit Mitte März in Quarantäne ausharren. 14 Tage - das sind umgerechnet 224 Fußballspiele. "Viel mit Fußball beschäftigen konnte man sich nicht", sagt er. "Außer an der Konsole ein bisschen FIFA spielen - was mir dann leider auch nicht so gut gelungen ist", schiebt er mit einem Lächeln hinterher.

Eine Niederlage, die der Abwehrspieler wohl seit dem Juniorenbereich nicht mehr hinnehmen musste. Und bei der er nach Spielende am liebsten sofort die Restart-Option auf dem Controller gewählt hätte. "Da bin ich mal baden gegangen. Das war eher so ein formschwacher Tag", erklärt der Abwehrspieler.

Bei der Bundesliga-Home-Challenge - einem FIFA-Turnier, an dem sich die meisten Erst- und Zweitligisten beteiligen - hatte der 23-Jährige am vergangenen Wochenende gegen Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg eine derbe Niederlage an der Konsole wegstecken müssen . Ein 1:11 stand am Ende auf der Spielstandsanzeige.

So ähnlich dürfte er sich auch gefühlt haben, als die ganze Mannschaft am Montag in Kleingruppen wieder ins Training eingestiegen ist. Denn es war Mittelstädt, der Mitte März positiv auf das Coronavirus getestet wurde. "Es waren zwei, drei Tage, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe", erzählt er den Journalisten in einer Skype-Interviewrunde am Donnerstag. "Ansonsten waren es die typischen Symptome. Ich habe zum Beispiel auch keinen Geruchssinn gehabt. Aber jetzt geht es mir wieder sehr gut."

Ein bisschen an Kondition habe er zwar schon verloren, gibt er zu. Körperlich wird es also ein Neustart. "Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man jetzt nach den zwei Wochen in Quarantäne so schnell wie möglich wieder auf sein altes Fitness-Level kommt und so gut es geht, wieder mit dem Ball zu arbeiten", sagt der 23-Jährige.