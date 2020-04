Mit einem virtuellen Benefizspiel gegen den FC Corona Covid-19 hat der BFC Dynamo rund 70.000 Euro an Spendengeldern einsammeln können. Am Samstag zeigte der Verein das Duell auf seinem Youtube-Kanal. Für die Begegnung hatte der Fußball-Regionalligist in den vergangenen Wochen Tickets verkauft, aber etwa auch Bratwürste, Medizinkoffer und Fan-Pyro. Insgesamt kamen so bis zum Vorabend der Partie 69.463 Euro zusammen.