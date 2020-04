Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat am Freitag mit umfassenden Absagen verschiedener Wettbewerbe auf die Coronavirus-Pandemie reagiert. So wurde unter anderem das für den 29. und 30. August in Berlin geplante Final Four Turnier im EHF-Pokal abgesagt.



Dieses hätte ohnehin nicht vor Zuschauern stattfinden können, weil der Berliner Senat am Dienstag Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen bis zum 24. Oktober untersagt hatte.

Die Füchse Berlin hatten den Zuschlag für das ursprünglich im Mai geplante Turnier bekommen. Durch den Abbruch gibt es in dieser Spielzeit keinen Titelträger.