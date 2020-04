rbb|24: Herr Hain, Sie waren im Januar in der Nähe von Wuhan. Ihre Frau ist Chinesin und stammt von dort. Es war die Zeit, in der die Epidemie gerade losging. Sie sind gerade noch wieder rausgekommen. Das war wohl ein ziemliches Abenteuer ...

Andreas Hain: Wir haben gewusst, dass es dort nicht ganz ungefährlich ist. Auf dem Hinflug sind wir über Wuhan geflogen. Da war es schon relativ ruhig. Wir sind dann im Prinzip schon nur mit Schutzkleidung ausgestiegen, sind in den Zug und mit dem so etwa 250 Kilometer weiter nach Nanzhang gefahren. Da kommt meine Frau her. Es war "Chinese New Year". Das muss man sich so vorstellen wie Weihnachten und Ostern zusammen. Unsere Tochter wird jetzt sechs, kommt nächstes Jahr in die Schule und der große Wunsch der Familie in China war es, dass wir noch einmal kommen, bevor es dann von den Ferien her nicht mehr klappt.

Wie ging es dann in Nanzhang weiter?

Die Familie hat dort - so würde ich das jetzt mal definieren - ein Einfamilienhaus. Die Situation hat sich dann immer weiter zugespitzt. Das haben wir über die Nachrichten und das Internet mitbekommen. Und dann haben wir schon nach zwei Tagen gesagt: Wir müssen hier weg, weil sonst kommen wir nicht mehr raus. Die Flughäfen sind gesperrt worden. Unser Rückflug von Wuhan nach Peking war auch schon gestrichen, so dass wir keine Verbindung mehr hatten. Auch der nächste Flughafen war im Prinzip schon zu. Wir haben dann relativ kurzfristig geschaut, was es überhaupt noch für Züge gibt. Die Schnellzüge fuhren auch schon nicht mehr. Dann haben wir halt einen Bummelzug nach Peking bekommen. So 20 Stunden auf dem harten Brett. So sind wir dann noch rausgefahren - und am nächsten Tag war das auch schon alles gesperrt. Am Flughafen sind wir dann noch einmal eingehend untersucht worden und nach Deutschland geflogen. Das war alles so am 25., 26. Januar.