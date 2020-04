Potsamerin Potsdam Freitag, 24.04.2020 | 17:21 Uhr

Es ist wie so häufig... Enttäuschend! Alles was Geld bringt muss irgendwie wenn auch wenigstens ein wenig am Laufen gehalten werden! Wirtschaftlich für die Bevölkerung ist das so schon richtig gesehen! Trotzdem versteht keiner diesen Fußball waren! Da ist doch schon so viel Geld! Und nun muss noch mehr Geld her! Auch ist meine Meinung... diese Tests sollten denen vorbehalten werden die sie wirklich brauchen! Ich finde das kein gutes Signal an die Bevölkerung!



Das ist ähnlich wie bei den Erziehern! viele Kinder gehen wieder in die Kindergärten... Wären schleudern! Die älteren Erzieher dürfen das ausbaden und sind davon stark betroffen! Auch Opfer der Corona Krise!



Genau wie die Politik und der Fußball nun sowieso schon Kranke zu Opfern macht... durch die Testvergabe an gesunde Menschen! Eine demokratische und christliche Sichtweise ist das nun wahrlich nicht!!!