Gemeinnützige Sportvereine, die auch unternehmerisch tätig sind und aufgrund der Corona-Pandemie in einen Liquiditätsengpass geraten sind, können einen Antrag auf Soforthilfe bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) stellen. Für Festangestellte können die

Vereine Kurzarbeit beantragen. "Bei dem, was übrig bleibt, hoffen wir, in 14 Tagen Gelder auszuzahlen zu können", erklärte der LSB-Chef. Der Landessportbund steht in Gesprächen mit dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.

Der Landessportbund hatte auf seiner Homepage entsprechende Anträge hochgeladen, über die Formblätter können die Vereine Unterstützungs-Bedarf anmelden. Rund 3.000 Vereine sind beim LSB registriert.