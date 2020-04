Dabei war der Argwohn noch groß, als die Prüfgesellschaft ankündigte, die Strecke im Sommer 2017 zu kaufen. Denn die Dekra will den Ring zu einer europaweit einmaligen Teststrecke umbauen. Motorsport spielt nur eine untergeordnete Rolle. Das kommt damals gerade im Gaststätten- und Tourismusgewerbe nicht gut an.

Bei den angesprochenen Systemen handelt es sich in erster Linie um Brems- und Abbiegeassistenten. Denn Auffahrunfälle - zum Beispiel am Stauende - und das Übersehen von Radfahrern und Fußgängern im toten Winkel von Lkws, gehören zu den häufigsten Unfallursachen.

So hat sich die Dekra einem europäischen Programm angeschlossen, das sich mit dem Thema Lkw-Sicherheit beschäftigt. Der Lausitzring soll dabei zusammen mit dem Dekra-Standort in Neumünster Verfahren für das Testen von Assistenzprogrammen entwickeln und diese Tests auch durchführen, so Noeske. "Einen Pkw kann man sicher auch auf einem Parkplatz testen. Für ein Assistenzsystem für Nutzfahrzeuge brauchen sie schon etwas mehr Platz. Und den haben wir hier auf dem Lausitzring genug."

Doch die Corona-Krise zeigt jetzt: Es war die richtige Strategie, sich breiter aufzustellen. Auch wenn Noeske einräumt, dass das Pkw-Testgeschäft aktuell rückläufig ist. "Wenn die Autowerke stillstehen, kommen auch die Autos hier nicht an. Oder nur teilweise, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Dafür haben wir neue Aufträge akquirieren können, die näher an der Entwicklung dran sind."

Der viele Platz auf dem Lausitzring wurde aber auch dafür genutzt, eine riesige Halle zu bauen, in der selbstfahrende Autos getestet werden können. Anfang Mai geht das Fünf-Millionen-Euro-Projekt in Betrieb. Und auch auf den Parkplätzen vor der Rennstrecke sollten in mobilen Geisterstädten Autos allein fahren. Doch dieses Vorhaben ist um ein halbes Jahr verschoben. "Im Moment haben andere Dinge Priorität. Auch wir müssen das Geschäft erst einmal sichern. Die Planungen gehen zwar weiter. Neu gebaut wird aber vorerst nicht", so Noeske.

Und so lange an den Parkplätzen nicht gebaut wird, stehen dort fast 10.000 Gebrauchtwagen. Alles Leasing-Rückläufer, die die großen Autobanken wegen der Corona-Krise nicht verkauft bekommen. Für den Lausitzring eine gute Zusatzeinnahme, denn gebraucht werden die Zuschauer-Parkplätze jetzt ohnehin nicht.

Erst im September soll es wieder Veranstaltungen geben. Eine Schlagerparty ist geplant. Und Mitte Oktober drehen dann vielleicht auch die Rennwagen der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) wieder ihre Runden, um das verschobene Mai-Rennen nachzuholen.