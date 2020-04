Die Organisatoren des traditionellen Berliner Leichtathletik-Sportfestes Istaf schließen eine Veranstaltung ohne Zuschauer aus. "Was wir ganz sicher nicht machen werden, ist ein Geister-Istaf", sagte Meeting-Direktor Martin Seeber der "Berliner Morgenpost" [Bezahlinhalt]. Das 79. Istaf soll in diesem Jahr am 13. September stattfinden.