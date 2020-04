Natürlich wäre es für ihn "super schade ohne Zuschauer, andererseits hätte die Tour dann wie immer super Einschaltquoten", sagte der Mann, der sich 2015 bei der prestigeträchtigen Rundfahrt einen Etappensieg sichern konnte. "Wenn das die Tour retten würde, dann wäre das kein Problem. Es geht um die Sponsoren, die Millionen zahlen fürs Budget."

Die Frankreich-Schleife war am Mittwoch aufgrund der Corona-Pandemie um knapp zwei Monate verschoben worden und soll nun vom 29. August bis 20. September ausgetragen werden. Die Tour hätte am 27. Juni in Nizza beginnen und am 19. Juli traditionell auf den Pariser Champs-Elysees enden sollen. Am Montag hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron alle Großveranstaltungen bis zum 11. Juli verboten.