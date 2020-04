Seit sieben Wochen befinden sich die Fußballerinnen von Turbine Potsdam in der Corona-Pause. Ein Saisonabbruch wäre wohl nur aus sportlicher Sicht dramatisch. Wirtschaftlich kann sich der Bundesligist in der Krise nämlich auf die eigenen Sponsoren verlassen.

Nach wie vor herrscht auf dem Trainingplatz von Turbine Potsdam am Olympiastützpunkt in der brandenburgischen Landeshauptstadt gähnende Leere. Wegen der Kontaktsperren musste der Trainingsstart schon zwei Mal verschoben werden. Anders als die männlichen Fußball-Kollegen von Hertha und Union hat der Potsdamer Verein für seine Spielerinnen bisher keine Sondergenehmigung für Trainingseinheiten bekommen.

Zwischen Kraft- und Laufeinheiten hat Elsig gerade viel Zeit, sich Gedanken zu machen - vor allem über die wirtschaftliche Zukunft ihres Vereins. Die wichtigste finanzielle Säule sind dabei die Sponsoren und Partner aus der Region - darunter Hotels, Gastronomen und Dachdecker.

"Letztendlich ist der Klub von vielen Sponsoren abhängig und wie wir alle wissen, läuft die Wirtschaft gerade nicht so gut. Da muss man schon mal gucken, ob die Sponsoren noch in der Lage sind, uns zu unterstützen. Die müssen ja selbst schauen, dass sie nicht in finanzielle Notlagen kommen", so die 27-Jährige.

Die finanzielle Abhängigkeit von Eintrittsgeldern fällt bei den Potsdamerinnen hingegen vergleichsweise gering aus. Der Zuschauerschnitt im Karl-Liebknecht-Stadion liegt nach den 16 Spieltagen durchschnittlich bei 1.300 Besuchern pro Heimspiel. "Die Ticketeinnahmen tragen lediglich fünf bis sieben Prozent zur Finanzierung bei", sagt Turbine-Geschäftsführer Stephan Schmidt. Diese Gelder werden normalerweise etwa für das Sicherheitspersonal und Caterer verwendet. Ähnlich wie Rekordmeister Frankfurt kalkuliert auch Turbine mit einem Jahresetat von rund 1,5 Millionen Euro.