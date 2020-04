Wie im Vorjahr soll das traditionsreiche "Turnier der Meister" in Cottbus auch 2020 am letzten November-Wochenende stattfinden. Da die diesjährige Weltcup-Serie der Kunstturner wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig abgebrochen wurde, werden bei der 45. Auflage des Turniers allerdings keine Weltranglistenpunkte vergeben.

Die Veranstaltung in der Lausitz-Arena wäre damit in diesem Jahr die einzige internationale Turn-Großveranstaltung in Deutschland. Der DTB-Pokal im März in Stuttgart war wegen der Corona-Krise abgesagt worden.