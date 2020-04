Unterstützung in der Corona-Krise

Um seinen Kooperationspartner FSV Luckenwalde während der Corona-Krise zu unterstützen, tritt der 1. FC Union Berlin bei den Brandenburgern am 8. Mai zu einem virtuellen Benefizspiel an. Mit den Einnahmen könne sich der Oberligist möglicherweise ein wenig finanziellen Spielraum verschaffen, teilte Union am Donnerstag auf seiner Internetseite mit.