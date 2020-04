Man müsse in der ganzen Diskussion um eine Fortsetzung der Bundesliga auch bedenken, dass insgesamt 56.000 Mitarbeiter an den Vereinen dranhängen. "Aus Sicht der Zuschauer ist es verständlich zu sagen, warum kann diese Spaßveranstaltung nicht aufhören. Aber aus der Sicht der 56.000 Mitarbeiter in den Vereinen ist es das nicht. Wenn die Öffentlichkeit sagt, du bist nicht relevant, dann ist das schon mies für den Mitarbeiter, der seine Familie ernähren muss", sagte der Union-Boss. Bei aller auch "berechtigten" Kritik am Wertegerüst des Fußballs, gehe es jetzt erst einmal darum, "den Klub zu sichern und nicht, Fehlentwicklungen zu korrigieren", erklärte Zingler: "Unsere Profis sollen spielen, damit wir unsere Mitarbeiter wieder bezahlen können." Den Tag der Wiederaufnahme des Spielbetriebs "sehnt" der Union-Funktionär herbei. "Aber nicht weil wir besser sind als andere, sondern weil es uns genauso geht wie anderen, dass wir zurzeit unseren Beruf nicht ausüben können. Und ich rede nicht von den Profis."

In dem Vereinsinterview kündigte Zingler zudem an, dass mit dem TV-Geld das Kurzarbeitergeld der Clubmitarbeiter aufgestockt wird. Keiner wisse derzeit, wie lange in der Bundesliga durch die Corona-Pandemie ohne Zuschauer gespielt werden müsse. "Es droht die Gefahr, dass unsere Mitarbeiter mehrere Monate in Kurzarbeit sind", sagte Zingler in einem Interview auf der Homepage der Eisernen. Daher werde der 1. FC Union einen Teil des bald erwarteten Fernsehgeldes für den Rest der Saison nutzen, bei den Mitarbeitern "die Lücke zu

schließen zwischen Kurzarbeit und ursprünglichem Gehalt", kündigte Zingler an.