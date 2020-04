"Vielleicht sollte man stattdessen andere, intelligente Konzepte entwickeln, indem man zum Beispiel bei unseren Heimspielen maximal nur 3.000 Leute in die Halle reinlässt", sagte Niroomand zu Alternativen in der Corona-Krise. Der 67 Jahre alte Volleys-Manager war selbst an Covid-19 erkrankt, ist aber wieder genesen.

Der Berliner Senat hat Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern bis 24. Oktober verboten, dazu für Sportveranstaltungen Zuschauer untersagt. "Diese Verordnung ist in erster Linie verwirrend. Und ich bin überrascht, dass es vor der Veröffentlichung mit den Berliner Sportfachleuten keinen Dialog gab. So wie es jetzt in den Paragrafen steht, würde das bedeuten: Im Tempodrom könnten sich 3.000 Leute als Teilnehmer zum Singen treffen, aber in einer Sporthalle als Zuschauer nicht", sagte Niroomand in der "B.Z.".