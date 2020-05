Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat ihr Hygiene- und Sicherheitskonzept für die restliche Saison bei den zuständigen Behörden vorgelegt. Das teilte die BBL am Donnerstag mit. Demnach soll die Basketballsaison im Juni in einem dreiwöchigen Turniermodus zuende gespielt werden. In der Mitteilung wird zudem der Spielmodus für das Saisonfinale vorgestellt.

Der deutsche Meister soll dabei in einer Gruppenphase mit einer anschließenden Playoff-Runde ermittelt werden. Die gesamte restliche Saison würde an einem zentralen Spielort, in München, stattfinden. Bevor die BBL ihre Pläne umsetzen kann, muss die Politik nun aber zunächst dem vorgelegten Hygienekonzept zustimmen.