Demnach soll für alle Spielklassen die sogenannte Quotientenregel angewendet werden. Dabei werden die bisher gesammelten Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt, um die Rangfolge der Klubs in der Tabelle festzulegen. Absteiger soll es nicht geben. Die endgültige Entscheidung über den Saisonabbruch soll laut BFV-Präsidium ein außerordentlicher Verbandstag voraussichtlich am 20. Juni treffen.

Der Berliner Fußball-Verband (BFV) bereitet sich auf einen Abbruch der aktuellen Saison im Amateurbereich vor. Wie der BFV am Freitagabend mitteilte , beschloss sein Präsidium in einer Sondersitzung, die Weichen für eine Beendigung der Spielzeit wegen der Coronavirus-Pandemie zu stellen.

Fußball-Saison der Amateurligen in Brandenburg beendet

Zwar könnte durch die Lockerung der Corona-Verordnung Training im Freien unter strengen Auflagen in Kleingruppen stattfinden. Es sei aber nicht absehbar, wann wieder "Fußballspiele im eigentlichen Sinne" möglich seien, hieß es. Ein reguläres Saisonende zum 30. Juni sei somit nicht absehbar.

"Das Meinungsbild unserer Vereine hat sich in den vergangenen Wochen nach den Online-Abfragen per Videokonferenz gefestigt und dies gilt es zu respektieren. Ein Saisonabbruch wird von unseren Mitgliedern deutlich favorisiert. Zur Zeit ist auch nicht absehbar, wann in Berlin überhaupt wieder ein normaler Spielbetrieb durchführbar ist", sagte BFV-Präsident Bernd Schultz.