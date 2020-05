Der Berliner Senat fordert von Fußball-Bundesligist Hertha BSC nach dem Skandal-Video von Salomon Kalou Erklärungen. Man habe dem Verein am Dienstag einen Brief geschrieben und ihn darin aufgefordert, "zu dem Video und den darin zutage getretenen Verstößen gegen die Vorschriften Stellung zu nehmen", teilte Martin Pallgen, Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, rbb|24 am Mittwoch schriftlich mit.