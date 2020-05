DFB-Pokalfinale in Berlin soll am 4. Juli stattfinden

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Montag ein Konzept vorgestellt, wonach auch die DFB-Wettbewerbe in dieser Saison zu Ende geführt werden können. Das Pokalfinale in Berlin soll am 4. Juli steigen - als Geisterspiel. Und wenn die Politik zustimmt.

Wegen der Coronavirus-Pandemie müssen die drei verbleibenden Spiele ohne Publikum ausgetragen werden. Die Halbfinals waren ursprünglich für den 22. und 23. April angesetzt, das Finale im Olympiastadion war für den 23. Mai geplant. "Mit dieser Entscheidung des DFB-Präsidiums haben wir den Rahmen gesteckt, sollte der Ball in der 3. Liga und im DFB-Pokal zeitnah wieder rollen können. Ein weiterer Schritt ist gemacht, wir sind vorbereitet", sagte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth am Montag. Titelverteidiger Bayern empfängt die Eintracht, Viertligist Saarbrücken tritt zuhause gegen Leverkusen an.

Die Halbfinals sollen vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Politik demnach am 9. und 10. Juni ausgetragen werden. Der genannte Endspiel-Termin in der Hauptstadt läge allerdings nach dem Ende einiger Profiverträge, die bis zum 30. Juni gelten. Neben Titelverteidiger FC Bayern München sind noch Eintracht Frankfurt, Regionalligist 1. FC Saarbrücken sowie Bayer Leverkusen vertreten.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) plant das Finale des DFB-Pokals für den 4. Juli in Berlin. Das teilte der Verband am Montag nach einer Präsidiumssitzung mit.

Verbandspräsident Fritz Keller kommentierte am Montag: "Unsere Planungen laufen auf Hochtouren, damit wir die Pokalsaison angemessen auf dem Rasen beenden können. Viel spricht dafür, dass wir zum ersten Mal "Wohnzimmerfinals" erleben werden, also Spiele ohne Publikum im Stadion."

Der Deutsche Fußball-Bund hat den Weg auch für eine Fortsetzung der 3. Liga freigemacht. Das Präsidium beschloss am Montag, den Spielbetrieb am 26. Mai wieder aufzunehmen, wenn die behördlichen Genehmigungen vorliegen. Der neue Rahmenterminplan sieht zudem vor, dass die verbleibenden elf Spieltage mit fünf englischen Wochen absolviert werden, sodass die Saison am 30. Juni endet. Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Drittplatzierten der 3. Liga und dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga würden sich laut der aktuellen Planungen bis 7. Juli anschließen.

Ab 29. Mai soll dann auch die Frauenfußball-Bundesliga wieder starten. Die Liga würde mit dem 17. Spieltag fortgesetzt werden, das Saisonfinale ist für den 28. Juni 2020 geplant. Turbine Potsdam rangiert momentan auf dem fünften Tabellenplatz. Im DFB-Pokalwettbewerb der Frauen würde das Viertelfinale am 3. Juni gespielt. Turbine Potsdam trifft dabei auf die SGS Essen. Das Halbfinale könnte am 10. und 11. Juni 2020, das Endspiel in Köln am 4. Juli 2020 stattfinden. Der Außerordentliche Bundestag des DFB muss am 25. Mai über die Empfehlungen entscheiden.





Sendung: rbb um6, 11.05.2020, 18 Uhr