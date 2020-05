Am Dienstag kritisierten Politiker parteiübergreifend das Kabinen-Video von Hertha-Profi Kalou - und lobten zugleich die Reaktion von Hertha BSC und das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL). Am Mittwoch soll in einer Telefonkonferenz zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine Fortsetzung der aktuellen Fußball-Bundesligasaison entschieden werden.

Am Tag nach dem brisanten Facebook-Video von Salomon Kalou aus der Hertha-Kabine , in dem der Ivorer eigene Hygieneverstöße und die einiger Mannschaftskollegen und Vereinsbetreuer festhielt, hat sich auch die Politik zu Wort gemeldet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßte die Reaktion von Hertha BSC, Kalou mit sofortiger Wirkung zu suspendieren. "Das Hygienekonzept der DFL muss natürlich auch gelebt werden und deswegen war es richtig, dass dieser Verein nach diesem Video auch Konsequenzen gezogen hat", sagte Spahn im Deutschlandfunk. Er hoffe, dass "jetzt alle verstanden haben, dass es hier um was geht".

Das von der DFL vorgelegte, 41 Seiten umfassende, Hygienekonzept lobte Spahn: "Das grundsätzliche Konzept macht Sinn und kann im übrigen auch Vorbild für andere Profisport-Bereiche sein", erklärte der CDU-Politiker.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bezeichnete das Verhalten Kalous im Rahmen der Senats-Pressekonferenz am Dienstag als "ausgemachte Blödheit". Müller sagte: "Das ist nicht nur für die Betroffenen oder Hertha schädlich, sondern es wirft ein insgesamt ungutes Bild auf den Sport. Wer sowas tut, erweist allen Beteiligten einen Bärendienst."



Ähnlich äußerte sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Lindner forderte harte Strafen für Fußballprofis wie Kalou, die sich nicht an Hygiene- und Abstandsregeln halten. "Das ist ein Warnschuss für alle, dass jeder Verantwortung tragen muss", sagte Lindner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Solches individuelle Fehlverhalten muss daher so streng geahndet werden, dass es selbst Fußballmillionären richtig weh tut. Dennoch darf daraus nun kein Schaden für die Liga insgesamt entstehen", sagte Lindner. Der 41-Jährige befürwortet, die Bundesliga-Saison ohne Publikum fortzusetzen.