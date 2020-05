Dauerkartenbesitzer bekommen eine anteilige Rückzahlung. Die Berliner wollen alle Ticketkäufer bis Mitte Mai per Mail über die Vorgehensweise informieren.

Die Fußball-Bundesliga nimmt voraussichtlich ab dem 15. Mai ihren Spielbetrieb wieder auf - allerdings ohne Zuschauer. Hertha BSC will deshalb Dauerkartenbesitzern und Käufern von Einzeltickets die Eintrittspreise erstatten für die noch ausstehenden vier Heimspiele gegen den 1. FC Union, den FC Augsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen.

Der Verein gibt seinen Anhängern zugleich die Möglichkeit, einen Teil der Rückerstattungssumme an die Jugendabteilung abzutreten und somit die Nachwuchstalente zu fördern, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite von Hertha BSC. Auch bei den Ausgaben für die Gastspiele wird Hertha ebenso verfahren. Tageskarten-Inhaber, die ihre Tickets bei Theaterkassen oder bei Eventim erworben haben, müssen sich an das jeweilige Unternehmen wenden.