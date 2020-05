Zu viel Zulauf: Demo am Großen Stern beendet

In Berlin wird am Samstag wieder viel demonstriert: gegen Corona-Auflagen und gegen die sogenannten "Hygiene-Demos". Am Mittag musste sich eine Demonstration wegen mangelnder Abstände und zu vieler Besucher auflösen. Ansonsten blieb es zunächst ruhig.