Es wird keine Aufstockung der dritten Liga geben, das wurde auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag entschieden. Ein Antrag, mit je 18 Teams in einer Nord- und einer Südstaffel in die kommende Saison zu gehen, wurde krachend abgelehnt. 93 Prozent stimmten dagegen.

Das hatte Altglienicke-Coach Karsten Heine so nicht erwartet. "Mal unabhängig von Altglienicke, hätte ich eine Aufstockung der dritten Liga sehr begrüßt", sagt er. "Das wäre durch die vielen Derbys sehr reizvoll gewesen. Was mich aber überrascht hat, ist das klare Votum gegen diesen Antrag. Das sind Prozente, die ich noch aus der Vergangenheit kenne." Heine spielt damit offenbar auf die Vor-Wendezeit an.

Der DFB hatte am Montag vor der Abstimmung noch einmal deutlich gemacht, dass er aktuell keine Aufstockung wünscht. Wohl auch deshalb, weil es in der dritten Liga aktuell ohnehin zu viele Baustellen gibt. Immerhin wurde eine Taskforce eingerichtet, die mögliche neue Ligastrukturen auch mit Blick auf die Regionalliga untersuchen soll. Energie-Cottbus-Sportdirektor Sebastian König kommentiert das wie folgt: "Ich sehe das als Startschuss für eine Regionalliga-Reform in der Zukunft. Da hätte man dann sicher größere Chancen, das durchzusetzen. Trotzdem sind wir schon enttäuscht, weil wir glauben, dass eine zweigleisige dritte Liga Vorteile für den Fußball in Deutschland und den gesamten Nachwuchs gehabt hätte."