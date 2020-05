Ingo Schiller : Das kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, dass die Situation so besonders ist, dass keiner ein Patentrezept hat. Aber uns geht es darum, dass wir als Liga und Vereine ein Angebot gemacht haben, das natürlich auch beinhaltet, dass unser Wirtschaftsbetrieb weitergeht. Allein bei Hertha hängen da 250 direkte Arbeitsplätze dran, über 1.000 beim Verein. In der Liga sind es insgesamt über 60.000. Das ist ein Wirtschaftsfaktor und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Stück Rückkehr zur Normalität.

rbb|24: Herr Schiller, wenn einem Unternehmen von heute auf morgen der Großteil der Einnahmen wegbricht, kann es schnell in einen gehörigen Schlamassel geraten. Dennoch sind auch die Hertha-Fans im Bezug auf die Pläne der Bundesliga, den Spielbetrieb fortzusetzen, nicht einer Meinung. Was sagen Sie dazu?

Absolut. Es wird sehr viel einfacher, die Liga in ihrer jetzigen Form aufrecht zu erhalten, wenn wir diese Spiele ohne Zuschauer durchführen können. Ich glaube, dass da ein sehr umfangreiches und nachvollziehbarers Konzept erarbeitet wurde. Jetzt geht es darum, zu prüfen, ob das die richtige Grundlage ist, um den Spielbetrieb wieder aufzunehmen.

Diejenigen, die das kritisch sehen, argumentieren damit, dass es nicht ausgerechnet die Profi-Fußballer sein müssen, weil die genug Geld hätten. Die DFL hat im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden Euro an das Finanzamt abgeführt. Ich glaube, darum geht es auch in erster Linie: Dass die Liga weiter mit den Vereinen existieren kann, oder?

Seit dem vergangenen Sommer hat Hertha mit Lars Windhorst einen Investor, der rund 224 Millionen Euro in den Verein gesteckt hat. Wie wäre denn die Lage bei Hertha ohne das Geld von Lars Windhorst?

Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Diskussion um die 50+1 Regel, die besagt, dass kein Investor die Mehrheit an einem Verein haben darf, noch zeitgemäß ist - gerade in diesen schwierigen Zeiten. Wäre es also besser, diese Regel abzuschaffen?

Ich glaube, da besteht kein direkter Zusammenhang. Auch im Rahmen der 50+1 Regel waren und sind Investitionen möglich. Das zeigt unser Beispiel, aber auch eine Reihe anderer Beispiele in der Liga. Natürlich wäre die Bewertung wahrscheinlich eine andere, aber ich glaube, dass wir in der aktuellen Situation auch mit den Statuten 50+1 die Situation beherrschen können. Ich glaube, dass man diese Diskussion jetzt nicht vermischen sollte.