Fußball-Regionalligist Energie Cottbus will eine Entscheidung über den Saisonausgang am grünen Tisch unbedingt verhindern. Der Dritte der Nordost-Staffel stellte am Montag einen Antrag beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV), den Meister und Teilnehmer der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga sportlich zu ermitteln.

Bei der jüngsten Videokonferenz hatten sich die Klubs für einen Saisonabbruch ausgesprochen. Unklar blieb, wie der Meister ermittelt werden soll. Die meisten Vereine hatten sich für eine Quotientenregelung ausgesprochen, nach der Lok Leipzig in der Relegation gegen den West-Regionalligisten spielen würde.