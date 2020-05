Hans Lindberg vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin hat einer Berliner Grundschülerin eine große Freude bereitet. Lea hatte ihren Handball verloren und in einem Park in Berlin einen Zettel aufgehängt. "Jemand hat ein Bild gepostet bei Twitter mit diesem Brief von Lea, dass sie ihren Ball verloren hat. Dann wurde ich darauf aufmerksam und habe sofort geschrieben, dass ich noch Bälle habe", schildert Handball-Profi Lindberg die Situation.

Am Sonntag übergab der 38-Jährige, selbst zweifacher Vater, die Bälle dann an Lea und ihre Familie. "Gerade in dieser Zeit, wo alles zu ist, weiß ich genau, wie es ist als Kind, wenn man nicht in die Halle gehen kann. Sport soll Freude geben. Wenn man dann als kleines Mädchen oder Junge den Ball verliert, ist das natürlich schon traurig und schwer", sagt er. "Deshalb habe ich natürlich sofort gesagt, dass ich noch welche habe. Und das war mein Ziel: dass ich einer jungen Handballerin Freude geben kann."

Nach der Corona-Krise will Lindberg das Mädchen und ihre Familie zu einem Heimspiel der Füchse einladen. "Ich habe Lea und ihrer Familie auch versprochen, dass ich, wenn hoffentlich wieder Handball gespielt wird, Karten für sie besorge."