Knapp zwei Monate nach der coronabedingten Schließung öffnet das Bundesleistungszentrum in Kienbaum wieder seine Tore für Athleten. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Die Kanuten machen den Anfang und bestreiten ihr Trainingslager in Brandenburg.

Die Kanuten machen in Kienbaum also den Anfang: 30 Athleten plus Betreuer und Trainer aus allen Winkeln des Landes kommen in Brandenburg zusammen - um sich zwei Wochen lang vorzubereiten. Bleibt die Frage: Worauf denn eigentlich? Die Olympischen Spiele - bekanntlich auf den Sommer 2021 verschoben. Internationale Wettkämpfe - schienen für dieses Jahr eine Utopie. Wofür wird also jetzt so fleißig und vor allem intensiv trainiert? "Doch, wir hoffen auf einen internationalen Wettkampf", erzählt Bundestrainer Arndt Hanisch, "und das im Herbst. Der internationale Kanu-Verband versucht es möglich zu machen." Bedeutet also: Nur nicht den Rhythmus verlieren. "Es sind zwar sechs Grad heute, aber offiziell sind wir in Florida." Der durcheinandergewirbelte Zeitplan erfordert eine logistische und zeitliche Anpassung. Die normale Vorbereitungsstruktur soll bestmöglich simuliert werden. Das Auslandstrainingslager findet also kurzerhand in Kienbaum statt - und halt im Mai statt im Februar.

Das große Ziel der Kanuten ist klar: Olympiamedaillen in Tokio 2021. Dafür soll die Grundlage schon in diesem Jahr gelegt werden. Ein gemeinsamer Lehrgang zu diesem Zeitpunkt ist dabei von großer Wichtigkeit. "Ich glaube, der deutsche Kanu-Verband ist deshalb so erfolgreich, weil er gemeinsame Maßnahmen trifft", erklärt Bundestrainer Hanisch. Die Voraussetzungen für gutes Training sei in den Heimat-Stützpunkten durchaus unterschiedlich - das läge vor allem an den unterschiedlich strikten Auflagen. "Einige freuen sich richtig hier zu sein, weil sie Zuhause keine idealen Bedingungen hatten", berichtet der Coach. "Andere hatten es sich daheim schon ein bisschen gemütlich gemacht.