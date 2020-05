Was seit Dienstag schon nach und nach durchsickerte, ist nun klar: Die Bundesliga darf ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Endlich! Denn vielleicht kehrt durch die gemeinsame Entscheidung der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung nun endlich die Sachlichkeit in die populistische Debatte um den Profifußball zurück. Was den Fußballern gerne vorgeworfen wird - nämlich eine groteske Überhöhung ihrer selbst - betrieben viele Kritiker in den letzten Wochen.

Etwa wenn der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach auf seiner Tingeltour durch die Talkshows immer wieder behauptete, die Bundesliga blockiere wichtige Testkapazitäten. Gerne spielte er Krankenpfleger und Verdachtsfälle auf der einen und die Spieler und Betreuer auf der anderen Seite gegeneinander aus. Dabei kann bei Hunderttausenden ungenutzten Tests pro Woche sicher nicht die Rede davon sein, dass die DFL die Politik daran hindern würde, für eine flächendeckendere Testung im Gesundheitssystem zu sorgen.