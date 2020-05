Seit 1923 erscheint das in Berlin gegründete Blatt - und hat seither die Weltwirtschaftskrise, Krieg und die Teilung Deutschlands überstanden. Die Corona-Krise soll da nicht der Auslöser für das tragische Ende der Berliner Institution bedeuten. Deswegen haben Bläsig und seine Kollegen reagiert und den Umfang der Zeitschrift von 48 auf 32 oder 24 Seiten reduziert. "Wir haben ja notgedrungen auch den Charakter der Fußball-Woche ein bisschen verändern müssen", erzählt der Chefredakteur. Weil kein Ball rollt, stellen sie nun Berliner Vereine oder Fußball-Legenden vor, berichten über aktuelle Themen im Zusammenhang mit der Krise und lassen ihre Leser mit Archivmaterial in Erinnerungen schwelgen. "Das macht auch durchaus Spaß und gelingt uns auch glaube ich ganz gut. Nichtsdestotrotz wird die Pause, je länger sie dauert, auch schwieriger für uns zu bewältigen sein - auch wirtschaftlich."

Seit 2008 sind sie eine eigenständige GmbH und haben keinen großen Verlag mehr im Rücken. "Wir haben die Zeit seit 2008 auch ganz gut hinbekommen, ohne rote Zahlen zu schreiben. Auf der anderen Seite war die Fußball-Woche auch nicht in der Lage, Rücklagen zu bilden. Die haben wir nicht. Wir müssen also mit dem hinkommen, was jetzt an Einnahmen da ist", erklärt Bläsig, der für die wenigen festen Mitarbeiter Kurzarbeitergeld bekommt.