Keine Masken für mehr Ersatzspieler, Trainer und Schiedsrichter am Spielfeldrand, zusätzliche Medienvertreter im Stadion - aber noch keine Perspektive für die Rückkehr von Zuschauern: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) haben erste Anpassungen am Hygienekonzept vorgenommen. Diese gelten bereits ab kommendem Wochenende für alle Spiele in den ersten drei Ligen der Männer sowie die Frauen-Bundesliga. Das teilten die Verbände am Mittwochnachmittag mit.