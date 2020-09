Der Berliner Hockeyclub testet die Spieler seiner ersten Mannschaft vorsorglich auf das Coronavirus. Diese Maßnahme wurde ergriffen, nachdem zwei Spieler des jüngsten Gegners Harvestehuder THC positiv gestestet wurden. Das Team aus Hamburg war am vergangenen Samstag zu Gast auf dem Ernst-Reuter-Spielfeld in Zehlendorf und gewann die Bundesligapartie mit 2:1.

Die Tests wurden noch am Mittwochabend vorgenommen, bislang waren alle Spieler, Trainer und Betreuer aber symptomfrei, teilte der BHC in einer Pressemitteilung mit. Mit den Testergebnissen wird am Freitagabend gerechnet.