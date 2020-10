Zwei Energie-Cottbus-Nachwuchsteams in Quarantäne

Corona-Fall an Lausitzer Sportschule

Wegen eines Corona-Falls an der Lausitzer Sportschule in Cottbus befinden sich aktuell zwei Nachwuchsmannschaften von Energie Cottbus in Quarantäne. Der Trainings- und Spielbetrieb der U19- und der U17-Mannschaft wurde vorerst unterbrochen.

Der mit Corona infizierte Schüler ist nach rbb-Informationen kein Spieler von Energie Cottbus, hatte aber zeitweise - beispielsweise im Unterricht - Kontakt zu Mitgliedern der Mannschaften. Die Kontaktpersonen wurden getestet. Bis die Ergebnisse vorliegen befinden sich sowohl die U17 als auch die U19 in Quarantäne.

Das betrifft auch Spieler, die sonst mit der ersten Mannschaft von Energie Cottbus trainieren. Sollte es weitere Infektionen geben, droht auch der Profimannschaft die Quarantäne.