Weil es bei Alba Berlin mittlerweile sechs Corona-Fälle gibt, ist das für Donnerstag geplante Euroleague-Heimspiel gegen Baskonia Vitoria abgesagt. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Dienstag mit. Die betroffenen Akteure wurden isoliert und befinden sich unter medizinische Beobachtung. Alle Beteiligten, die in der vergangenen Woche mit auf der Reise zum Euroleague-Spiel in Moskau waren, sind bereits in Quarantäne.

Am vergangenen Sonntag war bereits das Pokalspiel der "Albatrosse" gegen Braunschweig ausgefallen, weil ein Berliner Spieler nach der Moskau-Reise positiv getestet wurde. Ob die Berliner ihre für das Wochenende geplanten beiden Vorrundenpartien im Pokal wahrnehmen können, ist noch unklar. Über das weitere Vorgehen entscheide nun die zuständige Gesundheitsbehörde.